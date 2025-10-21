Осужденный за убийства женщин алтайский маньяк Манишин обжаловал приговор

Приговоренный к 25 годам за убийство 11 женщин алтайский маньяк Виталий Манишин подал жалобу на приговор. Это следует из картотеки суда.

В начале октября Калманский районный суд Алтайского края признал Манишина виновным и назначил 25 лет лишения свободы.

"Вид жалобы - апелляционная жалоба. [Подана] защитником", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник, адвокат Манишина просит оправдать его, сторона защиты не согласна с решением суда.

Согласно приговору, Манишин должен будет выплатить 4 млн рублей потерпевшим. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, установлена причастность Манишина к 11 убийствам, совершенным в период с 1989 по 2000 год в Алтайском крае, квалифицированных по п. "е" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием), п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление). В ходе допросов и проверок показаний на месте он подробно рассказал о своих деяниях и показал, где спрятал тела потерпевших.

11 убийств алтайского маньяка

Еще в 1989 году Манишин, являясь студентом, попытался изнасиловать свою первую жертву, 17-летнюю девушку, которую впоследствии убил. Долгое время это убийство оставалось нераскрытым, но в мае 2023 года фигурант был задержан и заключен под стражу. В ходе следствия удалось установить причастность Манишина еще к 10 убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годах.

Как рассказали в прокуратуре, следствие пришло к выводу, что обвиняемый под предлогом оказания помощи в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с молодыми девушками в Барнауле, убеждал их следовать с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал их, а тела прятал в лесном массиве. По версии следствия, все жертвы, кроме одной женщины, так или иначе были связаны с Алтайским государственным техническим университетом. Когда следствие установило, что исчезновения и убийства связаны между собой, убийцу начали называть "политеховским маньяком".