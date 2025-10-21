В двух странах ЕС сгорели НПЗ с российской нефтью

В Венгрии и Румынии произошли взрывы на двух крупных нефтеперерабатывающих заводах. Оба НПЗ перерабатывали преимущественно российскую нефть, пишет «КоммерсантЪ».

Журналисты уточнили, что взрыв на НПЗ Petrotel-Lukoil в Плоешти на юге Румынии прогремел в понедельник, 20 октября, на заводе компании MOL в городе Сазхаломбатта к югу от Будапешта — в ночь на вторник.

В MOL пояснили, что пожар был оперативно локализован, в тушении участвовали специалисты компании и 17 пожарных бригад. Часть объектов, те, что не пострадали при пожаре, возобновили работу.

По данным газеты, MOL перерабатывает преимущественно российскую нефть, которая поступает в страну по трубопроводу «Дружба».

В момент взрыва румынский НПЗ не работал, так как был остановлен 17 октября на плановый техосмотр. При взрыве пострадал 57-летний рабочий — он получил серьезные травмы ноги и головы в результате детонации.

Ведется расследование, причины выясняются, эксперты оценивают размеры нанесенного ущерба.

По мнению экспертов, на заводах могли произойти диверсии — Румыния и Венгрия в последние годы идут против политики Брюсселя, направленной на достижение полной энергонезависимости от России.