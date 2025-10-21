Расчленившая экс-мэра Самары сделала уклончивое признание

Екатерина Бельская, обвиняемая в убийстве своих родных дедушки и бабушки, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, озвучила свою версию произошедшего, пишет «СтарХит».

По данным следствия, Екатерина при помощи подельника Дмитрия Метревели отравила Виктора и Наталью Тарховых — родных дедушку и бабушку по маме. Затем расчленила тела, растворила их в кислоте, вынесла из дома и вывезла на мусорный полигон.

В ходе расследования выяснилось, что Бельская действовала по указаниям Светланы (Нателлы) Метревели, тети Дмитрия. Преступницы связывались по телефону.

В ходе общения с журналистами девушка заявила, что люди грубеют во время нахождения в СИЗО. Вместе с тем, при этих словах она неожиданно расплакалась.

Княжна, мошенница, пособница убийц? Новые шокирующие подробности в деле Тархова

«Я осознаю, что совершила это преступление, но то, что я убийца, — нет», — пояснила Бельская.

Екатерина заметила, что видела в Нателле интересного собеседника, обсуждала с ней жизненные ситуации, научилась не вестись на провокации. Она добавила, что при общении с родной мамой «всегда был монолог,» а с Метревели — диалог.