Знакомый Усольцевых объяснил, почему останки семьи так и не удалось найти

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла столкнуться с медведем, который напал на них, а позже припрятал их останки. Об этом во вторник, 21 октября, заявил знакомый путешественников Константин Усольцев.

По словам мужчины, хищник, возможно, выбрал в качестве жертвы пятилетнюю дочь супругов. Родители, как предполагает Усольцев, попытались защитить ребенка, но в итоге вся семья стала жертвой животного. После этого зверь мог просто прикопать добычу.

— У меня есть еще две версии — или они сбились с пути и замерзли, либо спрятались в ущелье. Может, все будет хорошо. Я до сих пор верю, что они вернутся, — передает слова Усольцева News.ru.

Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья Усольцевых, кем работали супруги и что нашли спасатели.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина не рассматривает версии с побегом или убийством. По ее словам, для совершения побега необходимо время на подготовку, а семья собиралась в лес на короткую прогулку.