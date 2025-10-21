Суд отправил под домашний арест обвиняемых в обмане блогера Митрошиной

В Москве по ходатайству следствия избрана мера пресечения обвиняемым в мошенничестве в отношении блогера Александры Митрошиной. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»)», – говорится в сообщении.

Так, в 2023 году адвокат Волхова защищала обвиняемую Александру Митрошину по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, которое было прекращено в связи с возмещением ущерба. На стадии предварительного следствия Волхова получила сведения о наличии у Митрошиной значительной суммы денег на счетах в банках. В дальнейшем, как полагает следствие, Волхова сообщила заведомо ложные сведения Митрошиной о необходимости передачи ей и ее подконтрольному лицу Гольцевой денег с целью обеспечения сохранности, недопущения списания их налоговыми органами, а также решения различных вопросов с должностными лицами Федеральной налоговой службы РФ якобы в связи с проведением в отношении Митрошиной налоговой проверки.

«Впоследствии Митрошина перевела не менее 41 млн руб. на счет Волховой и Гольцевой. Деньгами они распорядились по своему усмотрению. С фигурантками проведены необходимые следственные действия. В ходе допроса они признали свою вину в полном объеме. По ходатайству следователей столичного СК судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – добавили в СК.

Александра Митрошина – российский блогер, известная в сети как «Матерь Бложья». Ведет блог в Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) и проводит курсы по раскрутке в социальных сетях. По версии следствия, блогер приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов. Деньги она легализовала, купив недвижимость в столице. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).