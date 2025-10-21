Раскрыты причины расправы над снявшим «Закрытую школу» режиссером

Причиной расправы над российский режиссером и кинооператором Сергеем Политиком в Москве могло стать сделанное им замечание. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 33-летний подозреваемый находился в неадекватном состоянии возле подъезда. Он шатался и плохо стоял на ногах. После того как Политик сделал ему замечание, злоумышленник взялся за нож.

Политик получил ранение в грудь, которое оказалось несовместимо с жизнью. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Сергей Политик работал над фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок», а также сериалом «Закрытая школа».