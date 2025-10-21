Прокурор просит приговорить лидера рок-группы "Пасека" к 17 годам колонии

Представитель гособвинения просит приговорить к 17 годам колонии основателя рок-группы "Пасека" Романа Медведкина, обвиняемого в убийстве бывшего генерального директора ООО "Цифровые платформы" Ивана Позднякова и в покушении на убийство учредителя этой же компании Арсения Щельцина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Измайловского суда Москвы.

"Прошу суд признать виновным Романа Медведкина, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство человека) и по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), и назначить ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима", - сказала прокурор.