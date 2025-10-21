В Польше арестован украинец по обвинению в шпионаже в пользу России

Польские спецслужбы задержали 21-летнего гражданина Украины, подозреваемого в работе на российскую разведку. Об этом сообщила пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).

По данным ведомства, задержание произошло 16 октября, а уже на следующий день мужчине предъявили официальное обвинение в шпионаже. Суд постановил взять его под стражу на три месяца. Источники Bloomberg уточняют, что задержанный, известный как Данило Х., проживал недалеко от Варшавы и работал на складе.

Как сообщили польские власти, операция проводилась совместно со спецслужбами Румынии. В ходе координированных действий в соседней стране были арестованы еще двое украинцев, которых считают соучастниками Данило Х. По версии следствия, группа организовала маршрут для перевозки взрывчатки через территорию Польши и Румынии на Украину.

Представитель польских спецслужб Яцек Добжиньский уточнил, что в Польше дополнительно задержаны еще пять человек, подозреваемых в поджогах и слежке за объектами военной инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».