Украденные драгоценности из Лувра выложили на «Авито» за 250 миллионов рублей

Украденные из Лувра драгоценности появились на сайте «Авито» по цене 250 миллионов рублей. Объявление появилось во вторник, 21 октября.

На продажу выставили парюру, якобы принадлежавшую французской королеве Марии Амалии.

— Именно сапфиры украили роскошную бриллиантовую парюру, которая была выставлена в Лувре, известная всем под названием «Гарнитур Марии-Амалии», — говорится в карточке товара.

После огласки объявления были заблокированы администрацией площадки для проведения проверки.

Украденную из Лувра корону супруги Наполеона III нашли сломанной возле музея

В воскресенье, 19 октября, в самый известный музей Франции — Лувр — проникли грабители. «Вечерняя Москва» пообщалась с искусствоведом, коллекционером и сотрудником Бюро Интерпола в России с 2006 по 2021 год Екатериной Бурковой и узнала подробности «ограбления века». Лувр опубликовал фото всех драгоценностей. При совершении побега с места преступления грабители оставили недалеко от здания Лувра корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами и 56 изумрудами, продемонстрированную на Всемирной парижской выставке 1855 года.

