Украденные из Лувра драгоценности появились на сайте «Авито» по цене 250 миллионов рублей. Объявление появилось во вторник, 21 октября.

На продажу выставили парюру, якобы принадлежавшую французской королеве Марии Амалии.

— Именно сапфиры украили роскошную бриллиантовую парюру, которая была выставлена в Лувре, известная всем под названием «Гарнитур Марии-Амалии», — говорится в карточке товара.

После огласки объявления были заблокированы администрацией площадки для проведения проверки.

Украденную из Лувра корону супруги Наполеона III нашли сломанной возле музея

В воскресенье, 19 октября, в самый известный музей Франции — Лувр — проникли грабители. «Вечерняя Москва» пообщалась с искусствоведом, коллекционером и сотрудником Бюро Интерпола в России с 2006 по 2021 год Екатериной Бурковой и узнала подробности «ограбления века». Лувр опубликовал фото всех драгоценностей. При совершении побега с места преступления грабители оставили недалеко от здания Лувра корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами и 56 изумрудами, продемонстрированную на Всемирной парижской выставке 1855 года.