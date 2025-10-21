Пропавшую на Большом Иремеле туристку нашли живой

Пропавшую в горах Южного Урала 43-летнюю туристку Полину Захарову нашли живой. Об этом рассказала ее знакомая в беседе с NEWS.ru. По словам женщины, Захарову обнаружили на Николаевской тропе.

«Не туда пошла. Трое суток бродила, от Тюлюка до Николаевки 58 километров, это 14 часов ходу», — рассказала собеседница издания.

Захарову везут на квадроцикле в штаб. Туристка 18 октября пропала в горах Южного Урала из-за внезапно возникшего тумана. Женщина отправилась в поход вместе с другими туристами, но решила самостоятельно подняться на вершину Большого Иремеля, сделать фото с вершины и подать заявку на звание «Уральский барс». После этого Захарова исчезла. В поисках путешественницы задействовали спасателей, волонтеров и кинологов, а также беспилотники.