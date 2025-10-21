Медсестра выбросила гранату из окна российской больницы

В Новосибирске медсестра одной из городских больниц выбросила из окна гранату. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

По данным ведомства, вечером 20 октября в больнице была нажата кнопка тревожной сигнализации. Охранник показал сотрудникам группы быстрого реагирования предмет, похожий на боевую гранату. Он лежал на земле около пандуса для карет скорой помощи. Гвардейцы вызвали спецслужбы и организовали оцепление места происшествия.

Выяснилось, что граната — страйкбольная, а не боевая. Медсестре ее подарил один из хирургов больницы. Девушке подарок не понравился, и она выкинула его в окно.

