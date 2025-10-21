Суд над матерью, обвиняемой в убийстве троих детей, начался в Красноярске

В Красноярске приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении местной жительницы Валентины Мытько, которую обвиняют в убийстве собственных детей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

«Суд первой инстанции начал рассматривать Валентины Мытько», – сообщили в пресс-службе.

Известно, что суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Кроме того, начался допрос свидетелей. Свою вину сибирячка полностью признала. По имеющимся данным, женщина состоит на учете в психдиспансере.

Напомним, что трагедия, о которой идет речь, произошла в апреле этого года в частном доме в Канске. Молодая мать убила своих троих детей, а четвертого не смогла уже лишить жизни, когда тот вернулся со школы. Позже результаты проведенной экспертизы показали, что у женщины хроническое психическое расстройство.