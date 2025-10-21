В Москве будут судить автослесаря, продавшего машину героя СВО

В Москве перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в присвоении автомобиля, принадлежавшего погибшему участнику спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Известно, что мужчина занимался ремонтом автомобилей в собственном автосервисе. В декабре 2022 года он договорился с клиентом о ремонте Subaru Forester и получил за работу 170 тысяч рублей. Позже владелец машины погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. После завершения ремонта обвиняемый, по версии следствия, не вернул автомобиль, а присвоил его и распорядился им по своему усмотрению. Своими действиями мужчина причинил ущерб несовершеннолетним наследникам погибшего на сумму более 317 тысяч рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере", которое уже направлено в суд для рассмотрения по существу.