Сборщик шишек застрелил другого шишкаря, приняв его за медведя

Сборщик шишек в Ханты-Мансийском автономном округе застрелил другого шишкаря, приняв его за медведя, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел 14 октября. 33-летний житель Сургутского района занимался сбором шишек в Октябрьском районе Югры. Он был вместе со своей собакой, а при себе у него имелось заряженное охотничье ружье.

В какой-то момент собака начала лаять на неустановленный объект. Находясь в сумерках, шишкарь выстрелил из ружья в сторону леса, подумав, что там находится медведь. Однако оказалось, что на расстоянии 120 метров находился другой сборщик шишек, который скончался на месте. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В ведомстве указали на то, что несчастные случаи с огнестрельными ранениями во время охоты регистрируются каждый год. Зачастую это происходит из-за несоблюдения мер безопасности, игнорирования правил охоты, а также неверной оценки обстановки или ее отсутствия.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции Армении задержали 61-летнего мужчину за убийство супружеской пары. Он застрелил их из ружья, которое зарегистрировано на его имя. Орудие убийство обнаружено, возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.