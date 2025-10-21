СК установил личность подозреваемого в расправе над режиссером Политиком

Столичное ГСУ СК установило личность подозреваемого в расправе над известным режиссером и кинооператором Сергеем Политиком, сообщила пресс-служба ведомства.

© Российская Газета

Как уже писала "РГ", режиссер был смертельно ранен вскоре после того, как отметил 56-й день рождения. По данным следственного управления, мотивом убийства стал обычный конфликт возле подъезда многоэтажки на улице Сталеваров. Сергей Политик вышел на улицу и увидел подозрительного незнакомца, который хотел попасть в дом.

Как отмечает Telegram-канал "112", ранее подъезд неоднократно портили злоумышленники, оставлявшие "закладки". Сергей Политик не захотел пускать мужчину, у которого не было ключа, и между ними завязался конфликт. Преступник ударил оппонента ножом в грудь и убежал. Сергея Политика доставили в больницу, но там он через некоторое время скончался.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Личность подозреваемого установлена - это 32-летний иностранец. Сейчас проводятся оперативные мероприятия, направленные на его розыск и задержание.

Напомним, что Сергей Политик получил известность благодаря работе над фильмами "Домовой", "Домохозяин", "Закрытая школа" и другими лентами.