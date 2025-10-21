Внук зарезал бабушку, перемазав кровью весь подъезд

Жителя Санкт-Петербурга задержала полиция по подозрению в убийстве бабушки. 22-летний местный житель бродил с ножом по подъезду, оставляя кровавые следы. Об этом информирует региональное ГУ МВД.

© Московский Комсомолец

Кровавая бойня произошла вчера, 20 октября примерно 18:20 в Приморском районе города. Жильцы подъезда дома №18/5 на улице Новосибирской сообщили о неадеквате, разгуливавшем с ножом по парадному.

Приехавшие полицейские застали страшную картину. Стены, измазанные кровью, и лежащая на лестничной клетке еле живая старушка. Раненную 84-летнюю женщину госпитализировали в больницу, однако впоследствии она скончалась.

Задержанный 22-летний внук погибшей не мог внятно разговаривать. Выудить у него информацию о произошедшем не удалось. На месте кровавой расправы правоохранители нашли несколько ножей и шприцы.

Молодого человека забрали медики психиатрической клиники. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.