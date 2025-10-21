Блогер Митрошина отдала миллионы рублей за исключение из «черных списков»

Блогер Александра Митрошина отдала 56 млн рублей за гражданство Вануату и исключение из «черных списков» Интерпола и администрации президента РФ. Адвокаты блогера заподозрены в мошенничестве, пишет Telegram-канал Baza.

Напомним, что в 2023 году против Митрошиной возбудили дело об уклонении от налогов на 120 миллионов рублей. Тогда она оплатила задолженность, и дело закрыли. В марте 2025 года Митрошину задержали в аэропорту Сочи, куда она прилетела из Дубая. Блогера обвинили в отмывании денег. Следствие полагает, что она намеренно разделила бизнес на несколько ИП, чтобы платить меньше налогов по упрощенной схеме.

После того, как в 2022 году налоговая заинтересовалась Александрой Митрошиной, блогер начала работать с юристом Алисой В. и аудитором Ольгой Г. После того, как долги были оплачены и дело закрыто, «помощницы выдали прекращение преследования за свои заслуги», отмечает Baza.

Летом 2023 года юристы предложили Митрошиной сделать гражданство Вануату, чтобы «чувствовать себя свободнее» и летать по миру без виз. Блогер заплатила за это 11 млн рублей. Однако затем ее убедили, что «вопрос не решается», потому что она якобы попала в «черный список» Интерпола.

Зимой 2024 года Митрошиной предложили на время разбирательств по поводу долгов обезопасить ее деньги от необоснованной блокировки, она согласилась и отдала более 40 млн рублей. Однако, когда пришло время возврата денег, девушку убедили, что они ушли на «решение» проблем. После чего Митрошиной рассказали, что она попала в «черный список» администрации президента и нужно срочно заплатить еще 5 млн рублей, чтобы «договориться».

«Только спустя время блогерша поняла, что ее просто нагло обманывали, перестала общаться с юристами и пошла в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, Митрошина признана потерпевшей», - пишет канал.

Летом 2025 года появилась информация, что блогер Александра Митрошина вновь задолжала налоговой крупную сумму, ее долг к июню составлял почти 184 млн рублей.