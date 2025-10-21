СК назвал приоритетную версию в деле о пропаже семьи Усольцевых

Несчастный случай остается приоритетной версией в расследовании дела о пропаже семьи Усольцевых в лесу Красноярского края. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в региональном главке СК РФ.

© СК РФ

— Наша позиция не изменялась. Основная версия — это несчастный случай, — цитирует официального представителя ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае вновь начали поиски семьи Усольцевых. Об этом сообщил спасатель Денис Киселев, отметив, что запрос полиции может быть связан с появлением новых улик или подробностей дела. Он предположил, что правоохранители располагают информацией, которую пока не разглашают.

В связи с тем, что масштабные поиски не принесли никаких результатов, журналисты также высказали предположение, что пропавшая семья могла повторить инсценировку побега сотрудника КГБ, которого вместе с родственниками нашли на территории США. В пользу инсценировки также говорят и вещи, которые Усольцевы оставили в своем автомобиле перед исчезновением. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья, кем работали супруги и что нашли спасатели.