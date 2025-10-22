В Бурятии выросло число отравившихся готовой продукцией

Число отравившихся готовой продукцией в Улан-Удэ выросло до 145 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «ТИВИКОМ NEWS».

Из публикации следует, что острой кишечной инфекцией заразились 79 детей и 66 взрослых.

«В республиканской инфекционной больнице сейчас проходят лечение 76 человек с отравлением, среди них — 47 детей», — уточняется в тексте.

О вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии стало известно 19 октября. Изначально сообщалось, что заболели 43 человека. Впоследствии количество заразившихся продолжило увеличиваться.

По данным министерства здравоохранения республики, люди отравились несоответствующей требованиям качества готовой пищевой продукцией ООО «Восток». Производство базируется в Улан-Удэ, товары этой компании реализовывались в магазинах сети «Николаевский».

20 октября Следственный комитет РФ заявил, что в Бурятии по уголовному делу о массовом отравлении граждан предъявили обвинение заведующей производством цеха готовой пищевой продукции. Женщину обвинили в производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности. На фоне случившегося в Улан-Удэ приостановили реализацию 6,4 тонны готовой кулинарной продукции ООО «Восток».