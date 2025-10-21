Жителя Энергодара осудили на пять лет за публичное оправдание терроризма

Житель Энергодара Запорожской области Ролан Майнов приговорен к пяти годам лишения свободы за публичное оправдание терроризма. Он опубликовал положительный комментарий об одном из террористических нацбатальонов Украины в соцсетях, сообщили ТАСС в УФСБ России по Южному военному округу.

"В Ростове-на-Дону вынесен приговор жителю Запорожской области за публичное оправдание терроризма. В Южном окружном военном суде вынесен приговор по ч. 2 ст. 205 УК РФ жителю города Энергодара Запорожской области Ролану Майнову, противоправная деятельность которого пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Южному военному округу", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина в мессенджере опубликовал комментарий, положительно оценивающий деятельность одного из украинских националистических батальонов, который признан террористическим и запрещен на территории Российской Федерации.

По данным УФСБ, Майнову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он лишен права в течение двух лет заниматься администрированием интернет-сайтов, а также страниц, форумов, чатов и групп в социальных сетях.