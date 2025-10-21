В России впервые возбудили уголовное дело за передачу абонентских номеров

В России возбудили первое уголовное дело по организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований российского законодательства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Статья вступила в силу с 1 сентября 2025 года.

По ее словам, житель Химок приходил в офисы операторов связи, где, используя поддельные доверенности, заключал договоры об оказании услуг связи от имени различных юрлиц. Полученные номера он передавал в управление третьим лицам — каждый успешно заключенный договор приносил ему 9 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый задержан, в ходе обыска у него изъяли смартфоны, сим-карты и иные вещественные доказательства.

В июле 2025 года столичное МВД возбудило первое уголовное дело о дропперстве. Подозреваемой тогда стала 52-летняя жительница столицы, которая передала свой банковский счет мошенникам. В сентябре уголовное дело по соответствующей статье возбудили против несовершеннолетней жительницы Назарово. По данным следствия, в июле школьница нашла в соцсети объявление о работе в удаленном формате и связалась с «работодателем», а затем предоставила ему данные своей банковской карты. На нее поступали деньги, которые девушка в течение нескольких дней переводила на определенные реквизиты.