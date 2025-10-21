Трех российских подростков обманули при поджоге

Суд заключил под стражу трех подростков из Татарстана, которые совершили теракт на железной дороге по заказу иностранных спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель центрального управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Дмитрий Захаров.

По данным СК, все произошло в августе. Подростки подожгли железнодорожное оборудование на участке железной дороги около Бугульмы, однако обещанных 24 тысяч рублей за преступление так и не получили.

Вскоре их задержали сотрудники полиции и ФСБ.

