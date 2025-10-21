Названа приоритетная версия в деле о бесследно пропавшей семье Усольцевых

Несчастный случай — приоритетная версия в расследовании дела о бесследной пропаже в турпоходе семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Позиция следствия не поменялась.

64-летний Сергей Усольцев и его 48-летняя супруга Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября. Семья не вернулась из поездки и перестала выходить на связь. Длительные поиски Усольцевых не дали результатов. 12 октября было принято решение приостановить массовую операцию по спасению. Однако вскоре ее возобновили из-за новых улик.

Ранее Усольцевых заподозрили в бегстве из страны через Монголию.