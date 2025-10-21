В горах Южного Урала третий день ищут пропавшую туристку

В Республике Башкортостан третий день ищут туристку, 43-летнюю Полину Захарову, которая отделилась от группы во время похода в горах Южного Урала и пропала. Туристы из её группы пытались найти её самостоятельно и заново прошли тропу, по которой женщина ушла к вершине, однако следов её обнаружить не удалось.

Захарова восходила на гору Большой Иремель в составе самостоятельной туристической группы, рассказала руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» по региону Татьяна Кайзер в беседе с телеканалом «Звезда».

«На тропе она обнаружена не была и с утра воскресенья началась полномасштабная спасательная операция», — добавила Кайзер.

Захарова принимала участие в конкурсе по покорению вершин Уральских гор. В какой-то момент она отделилась от группы и отправилась к горе, однако после окончания похода к исходной точке не вышла, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в поисках задействованы 57 человек и 19 единиц техники, включая беспилотные авиационные системы МЧС России.

