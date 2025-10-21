Трое мужчин изнасиловали девочек-подростков в Москве

В столице трое мужчин пригласили в одну из квартир на 2-й Новоостанкинской улице двух девушек и совершили с ними насильственные действия сексуального характера, сообщают СМИ.

Подозреваемым от 21 до 26 лет, они пригласили двух девушек 17 и 18 лет, все участники вечеринки находились в состоянии опьянения, пишет «Московский комсомолец».

Во время застолья мужчины накинулись на девушек, заставили раздеться и совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемые задержаны, это житель Москвы и двое уроженцев Киргизии.

Ранее водитель такси на юго-западе Москвы изнасиловал 17-летнюю пассажирку.