Мигранты изнасиловали двух несовершеннолетних девушек в Москве

Две несовершеннолетние девушки стали жертвами группового изнасилования на северо-востоке столицы.

Как стало известно «МК», трое мужчин 21 и 26 лет от роду пригласили в квартиру на 2-й Новоостанкинской улице весело провести время двух девушек 17 и 18 лет. Все участники вечеринки находились в состоянии опьянения. В какой-то момент нетрезвые молодые люди набросились на юных особ, заставили их раздеться и совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Подозреваемые задержаны, ими оказались житель Москвы и двое уроженцев Кыргызстана.