Бывший вице-мэр Челябинска погиб на СВО

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб на СВО, сообщил ветеран с позывным Юрист Константин Головин.

По словам Головина, тело бывшего вице-мэра удалось доставить не сразу.

Как сообщает «Челябинск сегодня», церемония прощания состоится в Магнитогорске 23 октября. Похороны пройдут на Левобережном кладбище.

Репринцев отправился в зону СВО добровольцем весной 2025 года.

В мае в Ставрополе прошли похороны вице-мэра Заура Гурциева, погибшего 29 мая в результате взрыва.