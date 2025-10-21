От удара ВСУ в российском городе пострадал ребенок

Ночной удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Клинцах ранил подростка 2010 года рождения. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Атака была совершена при помощи беспилотника самолетного типа. Несовершеннолетний получил ушибы, отметил глава региона. Медики оказали мальчику всю необходимую помощь на месте.

Уточняется, что в двух многоквартирных домах оказалось повреждено остекление. Осколками повреждены три гражданских автомобиля. Подробный осмотр возобновят в светлое время.

Ранее ВСУ атаковали медцентр в Батайске. Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, удару также подверглись многоэтажный дом, торговые павильоны и автомобили. Саперы еще продолжают обследовать территорию.