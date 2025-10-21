Подмосковная пенсионерка помогла полиции поймать курьера аферистов
Подмосковная пенсионерка помогла полиции поймать курьера аферистов, выманивавших 1,4 млн руб. Об этом сообщается на портале «МВД Медиа».
«В Московской области сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Жуковский в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 20-летнюю уроженку Ленинградской области, подозреваемую в пособничестве мошенникам. По предварительным данным, на стационарный телефон 76-летней местной жительницы позвонила неизвестная и представилась сотрудником медучреждения. Она сообщила пенсионерке о наличии свободных талонов на флюорографию и для записи попросила ее продиктовать номер СНИЛС», – говорится в сообщении.
Вскоре гражданке стали поступать звонки якобы от сотрудников казначейства. Они убеждали ее, что аферисты, используя ранее полученные данные страхового свидетельства, имеют доступ к ее банковским счетам и собираются перевести деньги на финансирование ВСУ. Чтобы предотвратить противоправные действия, она должна снять все накопления и передать инкассатору для дальнейшего их декларирования. Женщина, подготовив 1,4 млн руб., в последний момент заподозрила обман и позвонила в полицию.
Дальнейшие действия она проводила под контролем оперативников. В ходе мероприятий стражи правопорядка задержали девушку-курьера в момент, когда она получала от заявительницы пакет с деньгами. Однако вместо наличности в пакете находился муляж. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Жуковским городским судом фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению соучастников преступления, а также других эпизодов их противоправной деятельности.