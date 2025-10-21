Подмосковная пенсионерка помогла полиции поймать курьера аферистов, выманивавших 1,4 млн руб. Об этом сообщается на портале «МВД Медиа».

«В Московской области сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Жуковский в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 20-летнюю уроженку Ленинградской области, подозреваемую в пособничестве мошенникам. По предварительным данным, на стационарный телефон 76-летней местной жительницы позвонила неизвестная и представилась сотрудником медучреждения. Она сообщила пенсионерке о наличии свободных талонов на флюорографию и для записи попросила ее продиктовать номер СНИЛС», – говорится в сообщении.

Вскоре гражданке стали поступать звонки якобы от сотрудников казначейства. Они убеждали ее, что аферисты, используя ранее полученные данные страхового свидетельства, имеют доступ к ее банковским счетам и собираются перевести деньги на финансирование ВСУ. Чтобы предотвратить противоправные действия, она должна снять все накопления и передать инкассатору для дальнейшего их декларирования. Женщина, подготовив 1,4 млн руб., в последний момент заподозрила обман и позвонила в полицию.

Дальнейшие действия она проводила под контролем оперативников. В ходе мероприятий стражи правопорядка задержали девушку-курьера в момент, когда она получала от заявительницы пакет с деньгами. Однако вместо наличности в пакете находился муляж. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Жуковским городским судом фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению соучастников преступления, а также других эпизодов их противоправной деятельности.