Поиски бесследно пропавшей российской семьи возобновились из-за новых улик

Поиски пропавшей в лесах Красноярского края семьи Усольцевых возобновились — соответствующий запрос полиции может быть связан с новыми уликами или деталями происшествия. Об этом спасатель Денис Киселев рассказал в интервью порталу «Регнум».

«Видимо, какая-то есть новая информация. То, чего мы не знаем, и вряд ли нам это хотят сказать. Иначе бы это было обнародовано. Разве что какой-то криминал. Чем еще может интересоваться полиция?», — задался он вопросом.

СМИ: Усольцевы могли повторить судьбу сбежавшей в США семьи

По его словам, новые обстоятельства могли проясниться после обыска квартиры Усольцевых — возможно, полицейские смогли найти что-то, позволяющее продолжить поиски семьи, заключил Киселев.

64-летний Сергей Усольцев и его 48-летняя супруга Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября. Семья не вернулись из поездки и перестала выходить на связь. Длительные поиски Усольцевых не дали результатов. 12 октября было принято решение приостановить массовую операцию по спасению.