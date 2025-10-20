Найдены новые улики по делу об ограблении Лувра

Следователи нашли новые вещественные доказательства по делу об ограблении парижского Лувра. Об этом сообщает Parisien.

По данным газеты, следователи обнаружили мотоциклетный шлем, который принадлежал одному из преступников. Также в корзине автовышки, которую злоумышленники использовали для доступа к балкону и окнам галереи Аполлона, нашли перчатку, шлем и ключи от автомобиля.

Отмечается, что автовышка ранее была украдена у владельца, выставившего ее на продажу — при встрече преступники напали на мужчину, а затем угнали автомобиль.

Ранее стало известно, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам. Полицейские не исключают, что преступление совершили иностранцы. Всего злоумышленников было четверо, двое из которых непосредственно проникли в музей. После кражи они скрылись с места происшествия на скутерах. Преступление заняло у них четыре минуты.