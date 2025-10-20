Несколько городов во Франции пострадали из-за торнадо

Несколько городов во французском департаменте Валь-д'Уаз к северу от Парижа пострадали из-за торнадо. Об этом сообщает Figaro.

В результате действий стихии погиб один человек, еще четверо пострадали. Кроме того, мощный ветер нанес значительный материальный ущерб — вырвал из земли деревья, сорвал крыши домов и обрушил три строительных крана. В данный момент на месте происшествия работают спасательные службы — 80 пожарных, 50 полицейских и 20 сотрудников скорой медицинской помощи.

«После короткого, но сильного шторма, который пронесся сегодня вечером, было вырвано с корнем множество деревьев. <...> Технические группы и сотрудники полиции работают над обеспечением безопасности и расчисткой пострадавших районов», — сообщила администрация общины Эрмон.

