Пассажир избил петербургского таксиста на глазах у жены и ребенка

В Петербурге пассажир избил таксиста за то, что тот отказался везти его вместе с женой и ребенком. Об этом сообщает Sakhapress.

Инцидент произошел, когда как водитель отказался везти семью, сославшись на то, что мужчина-пассажир, по его мнению, был пьян и разговаривал «не тем тоном». Таксист выразил опасение за свое здоровье.

Сначала пассажир пытался словесно убедить водителя отвезти их, но затем начал вести себя агрессивно и избил шофера. Спутница, сопровождавшая нападавшего, просила его выйти и заказать другую машину, но мужчина не послушался. Избиение произошло на глазах у ребенка, который сильно испугался и расплакался. Произошедшее попало на видеорегистратор.