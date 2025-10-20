Мужчина проник в российскую квартиру и попытался изнасиловать спящую девочку

В Якутии 27-летнего мужчину заподозрили в попытке изнасилования спящей девочки у нее дома. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 12 октября. Предварительно, мужчина тайком проник в квартиру жилого дома в городе Мирном. Увидев спящую девочку, он попытался изнасиловать ребенка, но та оказала активное сопротивление и стала кричать. После этого злоумышленник скрылся.

Мать девочки, разбуженная криками, вызвала полицию. Затем злоумышленник проник в другую квартиру этого же дома через незапертую дверь. Он украл оттуда личные вещи хозяев, деньги и ключи от автомобиля, после чего угнал машину.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого. 14 октября суд заключил мужчину под стражу. По уголовному делу, возбужденному по статьям о незаконном проникновении в жилище, покушении на изнасилование малолетней, краже и угоне, проводятся следственные действия. С пострадавшей девочкой работают психологи.