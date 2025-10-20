Пропавшая челябинская туристка добровольно отделилась от группы

Пропавшая в районе горы Большой Иремель челябинская туристка отделилась от группы, понадеявшись на свой опыт в походах. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы отряда «Лиза Алерт» Челябинской области Татьяна Кайзер.

Она указала, что туристка приехала в Тюлюк в составе группы. Позже группу забросили на кордон, откуда она начала идти к горе и восхождению.

«Она, как нам стало понятно от этой группы, на каком-то этапе от них отделилась вроде как добровольно. Она опытный турист, как она себя позиционирует. Сказала, что ей надо еще быстро на вершину или еще что-то, может, она хотела две вершины за это время успеть посетить. Может быть, группа шла медленно, ей надо было быстрее. Сейчас сложно сказать, но это не та ситуация, что ее потеряли, она отделилась добровольно. Когда к вечеру ко времени обратной заброски в поселок группа спустилась, ее там не оказалось», — рассказала Кайзер, подчеркнув, что ее отрыв от участников группы не связан с травмами или жалобами на самочувствие.

По ее словам, на восхождение также отправилась другая группа, которую забирали позже и после того, как потерявшаяся туристка снова не вышла к месту встречи для доставки в поселок, забили тревогу и сообщили в экстренные службы. Кайзер отметила, что кто-то даже возвращался туда и пробовал ее искать, но так и не обнаружил.

В связи с этим в воскресенье, 19 октября, была начата полномасштабная спасательная операция. Туристка находится там с 18 октября. В ее поисках задействовали 49 человек и 11 единиц техники.