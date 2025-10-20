В Румынии произошел взрыв на предприятии "Лукойла"

В румынском городе Плоешть произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе российской компании "Лукойл". Об этом сообщает ТАСС.

В результате инцидента пострадал один человек — 58-летний работник завода. Его ударило отброшенной взрывом крышкой смотрового канала, из-за чего он получил черепно-лицевую травму и повреждение ноги.

Уточняется, что взрыв произошел в смотровом канале труб. По факту происшествия местная полиция возбудила уголовное дело. Причины взрыва уточняются.

«На предприятии в Плоешть произошел взрыв в смотровом канале труб, в результате которого пострадал один человек. На место происшествия срочно выехали сотрудники полиции Плоешть, уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям и бригада уездной службы скорой помощи», — сообщили в инспекторате полиции румынского уезда Прахова.

