ChatGPT назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых

ChatGPT считает, что пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых могли похитить или убить из-за бизнеса. Об этом сообщает News.ru.

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте

Согласно оценкам ChatGPT, вероятность похищения или убийства по мотивам наживы, включая попытку устранить владельца бизнеса ради активов составляет 45%.

«Отсутствие следов несчастного случая согласуется с тем, что возможен скрытый вывоз людей с места. В пользу этой версии говорит и то, что масштабные поиски семьи результата не дали», — говорится в ответе ИИ.

Кроме того, по мнению ChatGPT, при таком сценарии похищение ребенка вместе с родителями выглядит логичным, поскольку девочка могла видеть лица похитителей или другие детали. Вероятность того, что семья до сих пор жива составляет 20-25%.

«Наличие ребенка может сдерживать вероятных похитителей от насилия, а убийство трех человек в условиях повышенного внимания к делу сопряжено с большим риском. Похитителям может быть проще удерживать семью, чем избавляться от тел», — считает ChatGPT.

ИИ подчеркнул, что в составлении данного сценария использовал общий статистический анализ подобных дел, где чаще всего подоплека оказывалась криминальной.

Напомним, что о пропаже Усольцевых во время турпохода стало известно 2 октября. Согласно данным полиции, семья отправилась в поход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.