Жителю Подмосковья вынесли приговор за шантаж интимным видео

Жителю Подмосковья вынесли обвинительный приговор за шантаж девушки интимным видео. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД России.

Отмечается, что мужчина тайно сделал два интимных видео с участием 20-летней девушки из Тверской области. После этого он стал рассылать ролик ее знакомым и родственникам, потребовав с родителей девушки 1 миллион рублей. В результате в отношении мужчины завели уголовное дело из-за шантажа и распространения порнографии.

«По версии следствия, летом 2024 года осужденный, находясь на территории Ленинградского вокзала Москвы, тайно снял на свой телефон два видео интимного характера с участием 20-летней жительницы Тверской области. Затем он отправил в одном из мессенджеров материалы знакомым девушки и ее матери, требуя от последней деньги за прекращение распространения видеозаписей, компрометирующих ее дочь. При этом данное сообщение содержало изображение лимона, которое, согласно лингвистической экспертизе, означало требование о передаче 1 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве.

