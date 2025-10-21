Полиция Таиланда установила личность пропавшей в Мьянме гражданки Белоруссии

Иммиграционное бюро королевской полиции Таиланда установило личность гражданки Белоруссии, которая пропала в Мьянме. Об этом сообщила газета Khaosod.

Расследование показало, что 26-летняя Вера Кравцова прилетела в Бангкок 12 сентября, откуда 20 сентября вылетела в Янгон рейсом авиакомпании Thai Airways TG301. Сотрудники иммиграционные службы изучили записи с камер наружного наблюдения, согласно которым, гражданка Белоруссии покинула Таиланд без какого-либо физического принуждения.

Белорусский МИД информировал 15 октября, что гражданка республики пропала в Мьянме. Связь с ней, по словам ее матери, была потеряна 4 октября. К поисковым мероприятиям подключены внешнеполитические и силовые ведомства двух стран, аппараты почетных консульств Белоруссии в Янгоне и Бангкоке.

Посол России в Мьянме Искандер Азизов ранее сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число. Согласно подсчетам ТАСС, пятеро россиян, перевезенных из Таиланда в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах, были освобождены в этом году. В частности, в начале октября в Россию вернулась россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из рук торговцев людьми в Мьянме.

В начале этого года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с мошенническими центрами преступных группировок на территории Мьянмы, в которых вынуждены работать от 100 тыс. до 120 тыс. человек. Таиландский МИД в мае сообщил, что в Мьянме удалось освободить и вывезти в Таиланд около 10 тыс. жертв мошенников, включая более 5 тыс. граждан Китая, а также граждан стран СНГ, среди которых граждане Узбекистана, Киргизии и Казахстана.