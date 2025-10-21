На улице российского города произошла стрельба

В Петрозаводске задержали мужчину, выстрелившего в оппонента из охотничьего ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили ГУ МВД России по Республике Карелия.

По данным ведомства, утром в полицию поступил звонок о стрельбе на улице Речная. Выяснилось, что в одном из дворов неизвестный дважды выстрелили в потерпевшего и уехал на автомобиле. Раненому потребовалась экстренная госпитализация, уточняет издание Karelinform.ru.

В городе был введен план «Перехват», в районе Кукковки дежурили сотрудники Росгвардии с автоматами. Стрелка задержали по горячим следам. На месте произошедшего продолжают работать полицейские.

