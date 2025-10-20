Блогершу и ее 15-летнюю дочь нашли мертвыми в их квартире

В Рио-де-Жанейро обнаружены тела 33-летней блогерши Лидианы Лоренсо и ее 15-летней дочери Мианы. Об этом сообщает The Mirror.

Мать и дочь нашли 10 октября в разных комнатах квартиры. Видимых признаков насилия на телах не обнаружено. Причиной могло стать отравление угарным газом.

«Обогреватель был установлен совершенно неправильно, а выход газового шланга из дымохода находится прямо внутри квартиры», — заявил юрист семьи Родриго Мулен.

По его словам, результаты судмедэкспертизы пока не позволяют сделать однозначных выводов о причине смерти. Полиция рассматривает различные версии.

Лидиана Лоренсо была известна как модель и популярный блогер. Она переехала в Рио-де-Жанейро несколько лет назад, изучала медицину и вела социальные сети.