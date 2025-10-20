Мужчина пытался похитить ребенка на улице российского города

В Костроме 51-летнего мужчину заподозрили в попытке похищения мальчика на улице. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в сентябре возле одного из домов на улице Мичуринцев. Предварительно, 51-летний ранее судимый местный житель подошел к ребенку и, взяв его за руку, предложил пройти с ним. Заметивший происходящее очевидец, который вмешался в ситуацию. После этого мужчина покинул место происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ — покушение на похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего. Мужчине планируют предъявить обвинение, назначены необходимые экспертизы.