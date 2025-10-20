СК опроверг информацию о подписках о неразглашении с искавших семью Усольцевых

Сообщение о взятых подписках о неразглашении с участников поисков семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Красноярского края, не соответствует действительности. Об этом заявили ТАСС в следственном управлении СКР по региону.

«Информация о подписи бумаг о неразглашении данных предварительного следствия волонтерами, которые принимали участие в первой волне активных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов со ссылкой на анонимного волонтера сообщили о том, что поисковиков обязали подписать документы о неразглашении.

Семья Усольцевых перестала выходить на связь 28 сентября недалеко от поселка Кутурчин в Красноярском крае. Родители и их пятилетняя дочь пропали во время турпохода. Вечером 12 октября волонтеры завершили активную фазу массовых поисков пропавшей семьи. Сам поиск не остановлен. Он переходит в режим точечных задач, которыми будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели.