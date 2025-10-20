Данные, что с участвующих в поисках пропавшей в тайге семьи Усольцевых требовали подписки о неразглашении информации — фейк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным агентства, в некоторых СМИ появилась информация о том, что с искавших Усольцевых требовали подписку о неразглашении со ссылкой на некоего анонимного волонтера.

В ведомстве ответили, что эта информация не соответствует действительности.

«Подписки о неразглашении данных предварительного следствия у участников поисковых мероприятий не отбирались», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что бесследно пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла бежать в Монголию.

В районе пропажи семьи Усольцевых обнаружили останки

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью ушли в поход на один день на горный хребет Кутурчинское Белогорье в конце сентября и не вернулись. Поначалу поисковики предполагали, что на супругов и ребенка могли напасть дикие звери. 13 октября активные поиски семьи приостановили до апреля 2026 года, однако уже 18 октября возобновили.