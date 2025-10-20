Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером прокомментировала инцидент в одной из школ Бурятии, в ходе которого педагог подрался со своим учеником, и рассказала о возможном наказании для участников конфликта.

17 октября в одной из сельских школ Бурятии произошла драка между учителем физики и школьником. Об этом, публикуя кадры инцидента, сообщил Telegram-канал Babr Mash. По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что ученик во время занятий стрелял в педагога из водного пистолета и занимался его травлей. В ответ на действия школьника учитель физики дал ему подзатыльник. Однако инцидент на этом не был исчерпан. Позже, как сообщают очевидцы, между ними произошла драка, которая продолжилась в раздевалке учебного заведения. По словам самого пострадавшего подростка, в ходе потасовки преподаватель применял к нему удушающие захваты и наносил удары по голове. Окружающим пришлось разнимать дерущихся. Школьник получил серьезную травму — сломанную кисть руки.

В данном случае действия учителя вышли за рамки профессиональной педагогической этики. Если будет установлено, что мужчина дал юноше подзатыльник за шалость на уроке, выразил пренебрежительное отношение к нему, а также применил к ученику физическую силу, то здесь речь будет идти не только о нарушении законодательства об образовании. Здесь, помимо дисциплинарного взыскания, увольнения из школы и вынесения запрета на работу с детьми в сфере образования, мужчине может грозить уголовная ответственность. При этом уголовная ответственность будет грозить педагогу даже в том случае, если выяснится, что драку спровоцировал ученик, ведь педагог ни при каких обстоятельствах не должен приметь физическую силу к учащемуся. Если ребенок действительно сломал руку во время драки, то тут могут быть применены статьи, связанные с умышленном причинением здоровью вреда средней тяжести вреда или с причинением вреда здоровью по неосторожности. Но тут важно будет установить, как именно школьник получил травму. Если он сам ударился во время драки – это одна ситуация, если руку ему сломал учитель – другая. Так что реальный срок для педагога вполне реален. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Вместе с тем юрист оценила данные о том, что подравшийся со школьником педагог попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

«Несовершеннолетние лица, которые не достигли 14-летнего возраста, не являются субъектами преступления. Полагаю, ученик не достиг этого возраста, поэтому в данном случае он не подлежит уголовной ответственности. Однако если будет установлено, что именно подросток стал зачинщиком конфликта, то его могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. В этом случае его биография может быть очень сильно испорчена, его характеристика будет содержать сведения о подобном поведении. Но не более того», - отметила Ярмуш.

Юрист добавила, что школа как образовательное учреждение и как юридическое лицо несет гражданско-правовую ответственность за действия своих работников.

«Поэтому в дальнейшем родители пострадавшего ученика могут потребовать взыскать со школы компенсацию причиненного морального вреда, а также компенсацию за лечение и восстановление ребенка. Затем школа уже по регрессному иску будет взыскивать с учителя средства, уплаченные родителям подростка», - рассказала она.

В рамках возбужденного ранее Следственным комитетом Бурятии по факту драки дела о халатности к ответственности может быть привлечен директор школы, в которой произошел инцидент с дракой, подчеркнула Ярмуш.

«За халатность директор школы может быть привлечен к уголовной ответственности, по соответствующей статье ему могут вынести обвинительный приговор», - заключила адвокат.

Ранее Telegram-каналу Babr Mash сообщил, что учитель физики и математики, подравшийся с подростком в бурятской школе, работал в там без педагогического образования.