В Китае жених покончил с собой в день свадьбы на глазах у гостей. Все произошло в городе Сюньян. Об этом сообщает издание Sohu.

Незадолго до случившегося мужчина не смог сдержать эмоций и расплакался.

После смерти жениха между родственниками произошел конфликт. Они обвиняют друг друга в случившемся. Отец невесты заявил, что не хотел отдавать дочь замуж за погибшего. Но тот задарил их щедрыми подарками.

Сообщается, что жених отдал семье невесты выкуп в общей сложности на 188 000 юаней (что эквивалентно 2,2 миллиона рублей). Кроме того, он купил дом для любимой в Сюньяне и автомобиль.

Тело погибшего отправили в его родной город для захоронения. Невеста находится в состоянии шока и отказывается говорить по поводу случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Египте жених умер во время свадебного танца. Гости торжества попытались привести мужчину в чувства, но безуспешно.