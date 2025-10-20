Российский режиссер убит у своего дома

19 октября ушел из жизни Сергей Политик, российский режиссер и кинооператор. Десять дней назад он отметил свое 56-летие.

Политик родился в 1969 году. Окончил ВГИК. Снимал с 1990-х: "Щит Минервы", "Сказка, рассказанная на ночь", "Закрытая школа", "Одноклассники. Бывших не бывает" и три десятка других проектов.

В 2024-м дебютировал как режиссер - мелодрамой "Вернуть жизнь". На момент смерти в работе у Политика был проект "Восьмой участок. Продолжение".

Пометка о кончине появилась в профиле кинематографиста на портале "Кино-Театр.Ру".

По данным коллег Политика, оператор был убит возле своего дома.

Уточнено: эту информацию дала дочь Александра.