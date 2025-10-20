Мать 30 детей разбилась, когда везла гуманитарку на СВО

Жительница Благовещенска Ирина Вервельская, воспитывающая 30 детей, попала в аварию, когда везла гуманитарку на СВО. Об этом сообщает Mash Batash.

По данным канала, женщина перевозила на «ГАЗели» продукты и вещи для военных, среди которых ее сын. В Саратовской области произошло ДТП, удар пришелся как раз на ее сторону.

Спасатели извлекли пострадавшую из поврежденной кабины. Сейчас она находится в больнице Балаково с раздробленной ногой и готовится к операции. После лечения ее планируют перевезти в Уфу.

Волонтеры пообещали сами доставить груз. У Вервельской трое родных детей, двое усыновленных и 25 приемных, многие из которых уже сами стали родителями.