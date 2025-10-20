В Москве задержан мужчина, потративший найденные на улице 1,6 миллиона рублей

В Москве задержан 62-летний мужчина, который нашел на улице 1,6 миллиона рублей и потратил их. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, это было квалифицировано как кража.

© Российская Газета

Как выяснилось, пакет с деньгами потерял мужчина, гулявший с женой по Новослободской улице. У него из кармана куртки выпал сверток с иностранной валютой. Не обнаружив денег дома, потерпевший обратился в полицию. Оперативники посмотрели записи с камер и увидели, что пакет подобрал прохожий.

По закону, если человек нашел на улице деньги или ценные вещи, он должен отнести их в полицию. А в данном случае мужчина просто потратил всю сумму. Его личность была установлена, против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. До суда с него взяли подписку о невыезде.