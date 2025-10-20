На 62-летнего москвича завели дело из-за найденных на улице денег

62-летний житель Москвы стал фигурантом уголовного дела из-за найденного пакета с деньгами. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Согласно информации ведомства, мужчина нашел на Новослободской улице в Москве пакет с 1,6 миллионами рублей в иностранной валюте. Эти деньги он оставил себе и даже успел их потратить на собственные нужды.

Позже владелец денег обратился в полицию — по словам потерпевшего, он обронил пакет, когда гулял по столице с женой. В результате, нашедшего пакет вычислили по камерам наружного наблюдения. Мужчину задержали, после чего в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

